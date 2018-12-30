Главные события за ночь: падение метеорита в Украине и жуткие авиакатастрофы

30.12.2018 12:20

События ночи

Во двор украинца прилетел метеорит

Во двор одного из жителей села Замагора, что в Карпатах, упал метеорит, едва не спалив гараж мужчины.

Сначала горец Богдан испугался и подумал, что кто-то мог бросить во двор гранату. Он отметил что грохот сопровождался ярким светом. Мужчина выбежал на улицу, чтобы выяснить, что произошло, и увидел как горит гараж.

Потушив огонь, Богдан нашел камень весом около двух килограмм. Проанализировав информацию из интернета, мужчина выяснил, что камень может иметь космическое происхождение. Журналисты проконсультировались с учеными из Технического университета нефти и газа. Там подтвердили, что камень — действительно метеорит.

Главарь боевиков публично признал зависимость от Кремля: детали

Главарь одного из батальонов пророссийских боевиков и так называемый бывший представитель оккупационной администрации Александр Ходаковский сделал неожиданное признание.

Он заявил, что псевдорганизацю «Союз добровольцев Донбасса» контролирует помощник президента России Владислав Сурков.

Информацию о российском контроле бывший так называемый «секретарь совбеза ДНР» озвучил во время своей конференции, которая появилась в сети.

Авиакатастрофа на популярном курорте: «никто не выжил», подробности трагедии

В Объединенных Арабских Эмиратах потерпел крушение спасательный вертолет AgustaWestland AW139.

Известно, что экипаж воздушного средства совершал спасательную операцию на севере страны. Вертолет разбился на горе Джебель Джайс в эмирате Рас-эль-Хайма.

Весь экипаж, находившийся на борту, погиб. При этом точное число погибших пока не раскрывается.

Разбился вертолет с известным бизнесменом

Вертолет потерпел крушение в Улан-Удэ (Бурятия, Россия). В результате аварии четыре человека погибли.

Вертолет Robinson потерпел крушение при взлете с частной вертолетной площадки в поселке Верхняя Березовка в пригороде города. Машина рухнула на территорию базы отдыха.

Вертолет принадлежал известному в Бурятии бизнесмену и меценату Сергею Рогову.

Археологи обнаружили продолжение Великой Китайской стены

Китайские исследователи обнаружили странные руины, которые могли быть продолжением Великой Китайской стены.

Остатки древних сооружений китайской оборонительной системы были найдены в горах Тайханшань, которые лежат в провинции Хэбей.

Археологи относят руины к эпохе Мин 1368-1644 годов. Длина остатков составляет около трехсот метро. Находятся на высоте над уровнем моря приблизительно 1600 метров.

Источник : https://from-ua.com