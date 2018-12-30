- Главные «зрады» 2018го: Гандзюк, Медведчук, Крымский мост, одеяло Насирова и другие15:55
- НБУ оценил устойчивость крупнейших банков15:27
- Впервые за много лет: украинцев предупредили об аномально теплом январе15:13
- Квадрокоптер и порох пытались пронести через КПВВ14:50
- Сепаратисты нарушили перемирие шесть раз - ООС14:34
- В российском МИД признались, что больше четырех лет врут о наступлении ВСУ на Донбассе14:19
- Украина работает над созданием противокорабельного комплекса14:06
- Уже через 5 лет Украина откажется от импортного газа, - Гройсман13:50
- Сколько просят за свое выступление на Новый год украинские артисты12:35
- Главные события за ночь: падение метеорита в Украине и жуткие авиакатастрофы12:20
Главные «зрады» 2018го: Гандзюк, Медведчук, Крымский мост, одеяло Насирова и другие
Как передает replyua.net, популярный украинский журналист и телеведущая Марина Данилюк-Ярмолаева опубликовала главные «зрады» уходящего 2018 года. Первая «зрада»: история Екатерины Гандзюк. Отвратительная история нападения с кислотой, не менее отвратительный пиар на смерти отдельных активистов. Вторая «зрада»: активизация Виктора Медведчука. Непонятно что пошло на пятом году войны и после революции не так, что у нас ожил политический «труп» в начале нулевых? Пока непонятно, настолько далеко зайдет этот кум Путина, который бы охотно стер все упоминания о Стусе и своем карьерном восхождении с доброй руки КГБ.
Марина Данилюк отмечает, третья «зрада»: Азовское противостояния. Слабинка, которую Россия начала отрабатывать с конца апреля и ахиллесова пята, которая вылилась в захват трех судов и 24 моряков в плен. Кейс о том, как Договор о дружбе на море и понятие «как-то она да будет» сыграли очень плохую шутку с Украиной. Еще одна «зрада»: Семочко и паспорта. Все истории, даже самые успешные о том, как дела о госизмене рассматривают в судах – перечеркивает кейс Семочко и его семьи. Конечно же, еще одна «зрада»: одеяло Насирова. История еще одного «легитимного». История клетчатого одеяла, которая стала мемом и олицетворением того, как выкрутиться из криминала и держать хвост пистолетом.
По словам журналиста, также «зрадой» есть история про Крымский мост. Мы инфантильно мечтали, что россияне не смогут, а они свой долгострой открыли, сделали его объектом агитпрома. «Зрадой» также есть история Рафаэля Лусварги и церкви МП. «Зрада», которая разбивает надежду – это Кернес и Труханов бессмертные. Тоже самое можно сказать об Онуфрие и Новинском. Спайка религии и политики в отвратительных формах.
Теги: Донбасс, журналист, Медведчук
- Спутник Жилина разыскивается за убийство харьковского журналиста, — СМИ
- Порошенко предложили прожить сутки на 30 гривен (ВИДЕО)
- Школа в оккупированном Снежном теперь носит имя российского журналиста
- Троллинг на российском ТВ или Юрий Таманцев - свой среди чужих (ВИДЕО)
- Семейная жизнь началась с "Донбасса"
- Как сегодня журналистка пробивалась через КПП на Донетчине
- В Донецке загадочно исчез боевик "ДНР" Лотов, рассказавший о преступлениях Захарченко и казаков 15:40
- Блогер: жители «Новороссии» не знают уже куда девать деньги, не то, что в «бандеровской» Украине15:00
- Оккупационные «власти ДНР» оставили детей без новогодних подарков13:36
- На Луганщине переселенцы с ВИЧ, гепатитом и туберкулезом сталкиваются с дополнительными проблемами13:20
- В Горловке при загадочных обстоятельства погиб Колыма - высокопоставленный силовик РФ, комбат и друг Бородая 13:05
- Ситуация на КПВВ Украины: на «Гнутово» мало машин11:20
- "Донецк под Новый год напоминает Припять, здесь совсем другие радости и ценности под названием Россия", - блогер 09:25
- Последние вздохи народной республики21:16
- В отличие от «ДНР»: В «ЛНР» комендантский час отменили на три ночи11:07
- Боевики нарушили новогоднее перемирие10:24
- «Выпейте шампанское и ложитесь спать»: доктор рассказал об опасности в новогоднюю ночь16:10
- Главные «зрады» 2018го: Гандзюк, Медведчук, Крымский мост, одеяло Насирова и другие15:55
- В Донецке загадочно исчез боевик "ДНР" Лотов, рассказавший о преступлениях Захарченко и казаков 15:40
- НБУ оценил устойчивость крупнейших банков15:27
- Впервые за много лет: украинцев предупредили об аномально теплом январе15:13
- Блогер: жители «Новороссии» не знают уже куда девать деньги, не то, что в «бандеровской» Украине15:00
- Квадрокоптер и порох пытались пронести через КПВВ14:50
- Сепаратисты нарушили перемирие шесть раз - ООС14:34
- В российском МИД признались, что больше четырех лет врут о наступлении ВСУ на Донбассе14:19
- Украина работает над созданием противокорабельного комплекса14:06
- «Выпейте шампанское и ложитесь спать»: доктор рассказал об опасности в новогоднюю ночь16:10
- Сколько можно хранить еду, оставшуюся после Нового года10:50
- Врачи назвали три верных признака аллергии на алкоголь10:10
- Когда вашей печени нужна помощь: названы пять признаков09:10
- Гепатит С – это реально. Вот что надо проверить в маникюрном салоне08:10
- Почему дышать над картофельными парами опасно для здоровья07:15
- Названы самые вредные для фигуры и здоровья продукты22:30
- Как правильно употреблять алкоголь в период новогодних праздников22:00
- Смех укрепляет здоровье человека21:30
- Учёные разгадали загадку снежинок09:30
- Павел Глоба показал, чего ждать каждому знаку зодиака в 2019 году
- Есть 1 знак Зодиака, которому 100% повезет в 2019 году
- "ДНР" уличила главаря боевиков в массовом "предательстве"
- "Есть уже нечего, дайте хоть продуктовые наборы", - Енакиево на грани, под Пушилиным качается кресло
- В Азовское море вошла вражеская флотилия, раскрыто число кораблей
- Близкий советник Порошенко разоблачил громкую ложь Кремля о Донбассе
- Разгромлена бронетехника, много погибших: разведка сообщила о тяжелейших потерях "ДНР" на Донбассе
- Новогодний "подарок" "властей" "ЛНР" вызвал ажиотаж в Сети, над боевиками смеются
- Прогноз астролога: Когда закончится война на Донбассе - названа дата
- "Братья, вас кинули!" Нищенские оклады жителей Макеевки поразили Сеть