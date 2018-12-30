Главные «зрады» 2018го: Гандзюк, Медведчук, Крымский мост, одеяло Насирова и другие

30.12.2018 15:55

Как передает replyua.net, популярный украинский журналист и телеведущая Марина Данилюк-Ярмолаева опубликовала главные «зрады» уходящего 2018 года. Первая «зрада»: история Екатерины Гандзюк. Отвратительная история нападения с кислотой, не менее отвратительный пиар на смерти отдельных активистов. Вторая «зрада»: активизация Виктора Медведчука. Непонятно что пошло на пятом году войны и после революции не так, что у нас ожил политический «труп» в начале нулевых? Пока непонятно, настолько далеко зайдет этот кум Путина, который бы охотно стер все упоминания о Стусе и своем карьерном восхождении с доброй руки КГБ.



Марина Данилюк отмечает, третья «зрада»: Азовское противостояния. Слабинка, которую Россия начала отрабатывать с конца апреля и ахиллесова пята, которая вылилась в захват трех судов и 24 моряков в плен. Кейс о том, как Договор о дружбе на море и понятие «как-то она да будет» сыграли очень плохую шутку с Украиной. Еще одна «зрада»: Семочко и паспорта. Все истории, даже самые успешные о том, как дела о госизмене рассматривают в судах – перечеркивает кейс Семочко и его семьи. Конечно же, еще одна «зрада»: одеяло Насирова. История еще одного «легитимного». История клетчатого одеяла, которая стала мемом и олицетворением того, как выкрутиться из криминала и держать хвост пистолетом.



По словам журналиста, также «зрадой» есть история про Крымский мост. Мы инфантильно мечтали, что россияне не смогут, а они свой долгострой открыли, сделали его объектом агитпрома. «Зрадой» также есть история Рафаэля Лусварги и церкви МП. «Зрада», которая разбивает надежду – это Кернес и Труханов бессмертные. Тоже самое можно сказать об Онуфрие и Новинском. Спайка религии и политики в отвратительных формах.