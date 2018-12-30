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Известный астролог сообщил, когда закончится война на Донбассе

30.12.2018 07:26
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Боевые действия на востоке Украины завершаться только в 2021 году. Об этом сообщил известный астролог Влад Росс.

Он уточнил, что в наступающем 2019 году на Донбассе серьезных изменений на ожидать не стоит:

«Будет отмечаться вялотекущее состояние военных действий до конца 2019 года».

Также, астролог заявил, что в 2021 году войны на Донбассе не будет. Росс отметил:

«Я не вижу, чтобы военные действия закончились раньше, чем середина 2020−2021 год. Но я точно знаю, что война закончится в 2021 году — после великого соединения 21 декабря 2020 года Юпитера и Сатурна под знаком Водолея. Поэтому в 2021 году войны уже не будет».

 Источник : https://donpress. 



Теги: Донбасс, война, астролог
 
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