Известный астролог сообщил, когда закончится война на Донбассе

30.12.2018 07:26

Боевые действия на востоке Украины завершаться только в 2021 году. Об этом сообщил известный астролог Влад Росс.

Он уточнил, что в наступающем 2019 году на Донбассе серьезных изменений на ожидать не стоит:

«Будет отмечаться вялотекущее состояние военных действий до конца 2019 года».

Также, астролог заявил, что в 2021 году войны на Донбассе не будет. Росс отметил: