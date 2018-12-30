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Эксперты рассказали, каким будет курс доллара в 2019 году
К чему готовиться?
Известен прогноз курса американской валюты на 2019 год.
Эксперты также рассказали, что обычно подрывает интерес к доллару.
«Курс доллара на мировом финансовом рынке определяется индексом доллара DXY. Данный индекс определяется как отношение доллара к корзине из шести основных мировых валют. Основной вес в корзине составляет евро, поэтому индекс доллара и курс доллара к евро очень близки. И в следующий, 2019 год, финансовый рынок входит с тревожными ожиданиями: высока вероятность, что индекс доллара будет снижаться», — рассказывает финансовый консультант Teletrade Богдан Писаренко.
Согласно мнению эксперта, ноябрь и декабрь уходящего года стали для американского фондового рынка одними из худших в истории. Основные фондовые индексы ушли в глубокий минус, что заставило министра финансов США Стивена Мнучина обратиться к главам шести крупнейших банков страны за подтверждением, что у них есть деньги. Банкиры успокоили государственного чиновника, но для рынка это стало ледяным душем, что привело к обвалу в понедельник 24 декабря.
Источник : https://from-ua.
Теги: Донбасс, доллар, эксперт
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