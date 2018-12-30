Как работают в период новогодних праздников почта и банки

30.12.2018 21:10

На носу – череда новогодних праздников. Несмотря на это (а порой и в связи с этим), гражданам требуются услуги банков и почты. Предлагаем вашему вниманию график их работы в этот «полурабочий» период.

Отделения Новой почты будут выходными 1 января и 7 января. По графику субботы, не позднее 18:00, отделения будут работать 31 декабря, 6 и 7 января.

Укрпочта на период праздников работает по такому расписанию:

- до 30 декабря - в обычном режиме;

- 31 декабря - по субботнему графику, до 18:00;

- 1 и 7 января - выходные.

При этом даже в праздничные дни будут работать дежурные отделения. 1 января по Украине будут работать 16 дежурных отделений, а 7 января - 19. Список работающих в праздники отделений Укрпочты размещен на сайте предприятия.

Банки на зимние праздники будут работать по следующему графику:

- 29 декабря (суббота) - рабочий день, финансовые вопросы украинцам рекомендуют закрывать в отделениях до 15:00;

- 30, 31 декабря и 1 января - выходные дни;

- 2-4 января - рабочие дни;

- 5 января (суббота) - выходной день (если банки работают в субботу, то в этот день будут открыты в режиме вечерней кассы, то есть все платежи будут проведены следующим рабочим днем - 8 января);

- 6 и 7 января – выходные;

- 8 января - рабочий день.

Источник : http://avdeevka.city