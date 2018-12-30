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Как работают в период новогодних праздников почта и банки
На носу – череда новогодних праздников. Несмотря на это (а порой и в связи с этим), гражданам требуются услуги банков и почты. Предлагаем вашему вниманию график их работы в этот «полурабочий» период.
Отделения Новой почты будут выходными 1 января и 7 января. По графику субботы, не позднее 18:00, отделения будут работать 31 декабря, 6 и 7 января.
Укрпочта на период праздников работает по такому расписанию:
- до 30 декабря - в обычном режиме;
- 31 декабря - по субботнему графику, до 18:00;
- 1 и 7 января - выходные.
При этом даже в праздничные дни будут работать дежурные отделения. 1 января по Украине будут работать 16 дежурных отделений, а 7 января - 19. Список работающих в праздники отделений Укрпочты размещен на сайте предприятия.
Банки на зимние праздники будут работать по следующему графику:
- 29 декабря (суббота) - рабочий день, финансовые вопросы украинцам рекомендуют закрывать в отделениях до 15:00;
- 30, 31 декабря и 1 января - выходные дни;
- 2-4 января - рабочие дни;
- 5 января (суббота) - выходной день (если банки работают в субботу, то в этот день будут открыты в режиме вечерней кассы, то есть все платежи будут проведены следующим рабочим днем - 8 января);
- 6 и 7 января – выходные;
- 8 января - рабочий день.
Источник : http://avdeevka.city
Теги: банк, почта
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