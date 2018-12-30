Квадрокоптер и порох пытались пронести через КПВВ

30.12.2018 14:50

На КПВВ «Станица Луганская и «Майорское» задержали двух человек, которые направлялись через КПВВ «Станица Луганская» и «Майорское» на выход во временно неподконтрольную правительству территорию Украины. Об этом сегодня, 30 декабря, сообщает Госпогранслужба Украины.

У мужчин нашли скрытый груз, а именно – компьютерную технику и квадрокоптер на общую сумму более 20 000 гривен.

Кроме того, в «Майорске» среди личных вещей одного из пассажиров пограничники обнаружили порох. 125 г бездымного пороха переданы компетентным органам для принятия правового решения.

Также в КПВВ «Марьинка» зафиксирован факт попытки подкупа пограничников Краматорского отряда гражданином Украины по беспрепятственному пересечению линии соприкосновения. Человек и сообщение об обнаружении признаков уголовного правонарушения переданы сотрудникам Нацполиции.

Напомним, замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил, что в районе Операции объединенных сил практически прекращена контрабанда товаров на временно неподконтрольные украинскому правительству территории.

Источник : https://dnews.dn.ua