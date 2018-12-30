Облил спиртом и поджег: 20-летний украинец расправился с родным дядей

30.12.2018 07:38

В селе Барахты Васильковского района Киевской области во время ссоры 20-летний молодой человек жестоко избил родственника стулом, облил его лицо спиртом и поджег. После чего скрылся в неизвестном направлении. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Киевской области.

Полицейские выяснили, что в тот день к покойному приехал племянник. Между родственниками возник конфликт во время распития алкоголя. Разборки закончились трагически. Тело 58-летнего мужчины направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причин смерти.

На поиски злоумышленника были задействованы наряды группы реагирования патрульной полиции Васильковского района и бойцы полиции охраны. Вскоре полицейские задержали 20-летнего жителя Василькова в порядке ст. 208 УПК Украины.

По данному факту возбуждено уголовное производство по с. 2 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет. Сейчас мужчине объявлено о подозрении в совершении данного преступления. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Источник : https://from-ua.com