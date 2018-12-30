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Оккупанты в Ялте не подготовили город к празднованию Нового года

30.12.2018 19:24
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Местные "власти" откровенно проигнорировали приближающийся праздник

В Ялте оккупационные власти не подготовились надлежащим образом к празднованию Нового года. Об этом сообщила ялтинская активистка Людвика Поподопулу, передает "Крым.Реалии".

"Снеговичков поставили после возмущения в ялтинских группах в соцсетях. Администрация не просто наплевательски отнеслась к празднованию Нового года, а реально проигнорировала в этом году. Город выглядит серо и уныло, атмосферы праздника нет. На площади Советской напротив здания администрации установили уродливую белую елку с логотипом РНКБ (российский национальный коммерческий банк – Ред.). Полагаю, что высказывания региональных и федеральных чиновников с их "государство вас рожать не просило" и "макарошки по карману любому" нашли горячий отклик в сердцах наших чиновников. Некий такой индикатор отношения к народу", – рассказала активистка.

Источник : https://www.segodnya.ua 




Теги: Ялта, новый год, оккупанты
 
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