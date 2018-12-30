От каких украинских товаров отказались в России

30.12.2018 20:26

РФ ввела очередные санкции против Украины, на этот раз они касаются импорта из нашей страны. Речь идет о промышленных товарах, продуктах питания, сельскохозяйственной продукции и сырье. Об этом сообщила пресс-служба правительства России, передает replyua.net со ссылкой на УНН.



В соответствии с постановлением РФ от 29.12.2018, подписанным российскими премьером Д. Медведевым, под запрет попали такие украинские товары: масла – подсолнечное, сафлоровое или хлопковое, экстракты и соки из рыбы и морепродуктов, консервированная рыба, икра и ее заменители, кондитерские изделия – продукты содержащие какао и белый шоколад, хлеб и другие хлебобулочные изделия (вафельные заготовки, пустые капсулы для фармацевтики, рисовая бумага), овощи, фрукты, в том числе и те, которые пригодны для консервирования, орехи и съедобная кожура, соки и виноградное сусло, пиво солодовое, спирт этиловый и спиртовые настойки. А из непищевой группы товаров запрет наложен на гравий, гальку, щебень, известняк, в том числе и дробленный, моющие вещества, грелки, бумагу, картон, OSB-плиты (применяются в строительстве), обои, текстиль для дома, мебель. Запретили также ввозить котлы паровые, турбины на водном пару и газовые, оборудование для хлебопекарен, сахарной промышленности, доильные аппараты, машины для измельчения пищи для животных, трактора и комплектующие к ним.



Однако в правительстве РФ отметили, что данные санкции могут быть сняты в том случае, если будут отменены ограничительные санкции на российские товары на территории Украины. Напомним, в конце декабря на территории Украины были введены дополнительные экономические ограничения против отдельных компаний, политиков и депутатов.