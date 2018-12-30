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Под Горловкой "замес" - армия РФ несет серьезные потери, мотается много карет скорой помощи

30.12.2018 10:20
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Под Горловкой "замес" - армия РФ несет серьезные потери, мотается много карет скорой помощи

На горловском направлении, несмотря на новогоднее перемирие, эскалация. У террористов "ДНР" серьезные потери. О "замесе" под Горловкой рассказал в Facebook ветеран АТО Александр Гром, передает "Диалог.UA". На линии фронта объявлено очередное теперь новогоднее перемирие. Однако для гибридной армии РФ это не повод, чтобы прекратить провокации. Особенно "горячо" под оккупированной Горловкой. "На горловском направлении что-то слишком много карет скорой помощи шныряет", - сообщил Гром, намекнув, что проблемы у террористов возникли не из-за ВСУ. Не исключено, что к делу подключилась таинственная "третья сила", которая в очередной раз наказала гибридную армию РФ за попытку сорвать перемирие. 

Источник : https://www.dialog.ua 
 



Теги: Донбасс, Горловка, армия, потери
 
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