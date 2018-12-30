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Погода в Новогоднюю ночь

30.12.2018 20:55
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В новогоднюю ночь 1 января в Украине ожидается влажная погода - в некоторых областях возможны осадки в виде дождя или снега.

Об этом в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, в понедельник, 31 декабря, в западных областях будет снег и дождь. На севере - местами небольшой снег или просто густая облачность. Небольшой снег - где-то на Востоке.

"Местами дождь или туман - на Херсонщине, Запорожье и в Крыму. В центральных областях, на Сумщине, Харьковщине, Одесской и Николаевской - без существенных осадков, или облака, или туманы", - рассказала она.

Температура воздуха Западе составит +1 +3 градуса, на севере -1 -6 градусов, на Сумщине до -7 -9 градусов, на Востоке 0, +4, в Харьковской области до -4 -7 градусов, в центре 0 -5 мороза, в Винницкой до +1 градуса, на юге 0 +5 градусов.

В Киеве 31 декабря облачно, сыро, без существенных осадков. Ближайшей ночью -3 -6 градусов, завтра днем 0 -2 градуса мороза.

Источник : https://apostrophe.ua 



Теги: Донбасс, погода, новый год
 
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