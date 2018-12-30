ПриватБанк блокируют платежи: что делать украинцам

30.12.2018 17:40

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Конфликт между "Новой почтой", ПриватБанком и "Монобанком" закончился плачевно для клиентов. Как сообщили на сайте госбанка, платежи в отдельных торговых точках блокируют, если расплачиваться кредиткой.

Причем речь идет не только о "Новой почте", но о целом ряде других торговых точек. В банках заявляют: компании таким образом минимизируют своих налоги, сокращая объемы прибыли.

OBOZREVATEL разобрался, какие комиссии придется платить и когда могут заблокировать платеж.

Кредитование в Украине в полуживом состоянии, в то время как количество выданных кредиток на потребительские расходы растет с каждым годом. Для банков это один из наиболее выгодных продуктов: доступный всем клиентам, комиссия в разы выше обычных кредитов, да и не нужно каждый раз оформлять документы.

Некоторые банки ухитряются еще и собирать дополнительные комиссии. За платежи комиссию не берут, но если переводить деньги – придется заплатить "дань". К примеру, если перевести 5 тыс. грн с кредитки на чужую карту, комиссия составит 200 грн. То есть в сумме с карты снимут 5,2 тыс. Если же за 5 тыс. грн купить телевизор, комиссию взимать не будут.

Чтобы не декларировать прибыль, некоторые торговые точки принимают платежи на собственную карту физлица. Как результат – комиссия за покупку такая же, как и комиссия за перевод. Причем в том же "ПриватБанке", даже если тратить собственные средства с карты "Универсальная", за перевод придется отдать комиссию в 0,5% (кредитные – 4%).

Источник : https://from-ua



