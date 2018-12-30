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Санкции США будут действовать пока Россия не уберется из Донбасса и Крыма, - Йованович

30.12.2018 21:40
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Посол США в Украине Мари Йованович заявила, что санкции США будут действовать, пока Россия не уберет войска из Донбасса и не вернет Крым Украине

Об этом сообщает "НВ" .

"Наши санкции, связанные с донбасским конфликтом, останутся в силе до того момента, пока Россия не уберет из Донбасса свои войска. Так же будут оставаться в силе крымские санкции, пока Россия не вернет полуостров Украине", - сказала Мари Йованович

По словам посла, США также требуют от России освободить захваченных украинских моряков и выполнить Минские соглашения.

"Позиция США принципиальна: мы призываем Россию выполнить Минские соглашения и завершить конфликт. Россия должна вернуть в Украину 24 задержанных украинских моряков, а также других незаконно задержанных украинцев", - подчеркнула Йованович.

Источник : https://ru.espreso.tv 



Теги: США, Донбасс, Крым, санкции
 
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