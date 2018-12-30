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Семьям пленных моряков выплатили по 100 тыс. грн
Правительство выплатило всем 24 семьям украинских моряков, захваченных в районе Керченского пролива, по 100 тысяч гривен.
Всем 24 семьям украинских моряков, захваченных российскими силовиками в районе Керченского пролива, выплачено по 100 тысяч гривен. Об этом в воскресенье, 30 декабря, сообщает пресс-служба Министерства по делам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.
"Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины вместе с Военно-морскими силами провели большую работу по подготовке необходимых документов и установления всех лиц, имеющих право на получение такой помощи. В частности, родственников всех моряков. Могу вам ответственно заявить, что все семьи получили по 100 тысяч гривен", - заявил руководитель ведомства Вадим Черныш.
По его словам, МинВОТ постоянно поддерживает взаимосвязь с международными гуманитарными организациями, адвокатами военнопленных для скорейшего освобождения моряков.
Ранее правительством было принято постановление, которое предоставило возможность финансово поддержать захваченных на Азове украинских моряков.
Напомним, пограничные корабли РФ 25 ноября совершили агрессивные действияпротив украинских кораблей, которые осуществляли плановый переход из порта Одесса в порт Мариуполь через Керченский пролив. Российские спецназовцы обстреляли и захватили три украинских корабля и 24 моряка.
Вскоре все украинские моряки, которые были захвачены российскими военными в районе Керченского пролива, заявили следствию, что являются военнопленными.
Источник : https://korrespondent.
Теги: Донбасс, моряки, выплаты, пленные
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