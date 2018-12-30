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Сепаратисты нарушили перемирие шесть раз - ООС

30.12.2018 14:34
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Сепаратисты нарушили перемирие шесть раз - ООС

Случаев применения вооружения, запрещенного минскими соглашениями, не зафиксировано. Военные за сутки не пострадали.

За первые сутки праздничного перемирия сепаратисты шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в воскресенье, 30 декабря.

При этом случаев применения вооружения, запрещенного минскими соглашениями, не зафиксировано. Ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал.

Позиции украинских войск были обстреляны из гранатометов, различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенного пункта Железное на Горловском направлении, вблизи поселков Новомихайловка, Опытное на Донецком направлении и в районе населенных пунктов Гнутово, Водяное на Мариупольском направлении.

"В течение текущих суток враг огонь не открывал. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в течение текущих суток нет", – говорится в сообщении

Источник : https://korrespondent.net 



Теги: Донбасс, перемирие, сепаратисты, ООС
 
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