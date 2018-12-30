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Сколько просят за свое выступление на Новый год украинские артисты
Губа не дура!
Журналисты "Факты ICTV" составили рейтинг с гонорарами украинских артистов в новогодние праздники. Самыми дорогими звездами оказались певицы Настя Каменских (NK) и опальная Ани Лорак.
Отмечается, что в стоимость не входят прихоти украинских знаменитостей, что прописаны в их райдере.
Так, бывшая участница дуэта "Потап и Настя" берет за одно выступление в праздничные дни 50 тысяч евро. Работающая в стране-агрессоре Каролина рассчитывает на такой же гонорар, но ее "покупателю" придется дополнительно оплатить трансфер всей творческой команды звезды из Москвы.
Олег Винник оказался менее требовательным и запрашивает 35 тысяч евро за исполнение своих главных хитов. Украинский хитмейкер Монатик и группа "Время и Стекло" берут по 30 тысяч евро, однако, подопечные Потапа требуют сверху еще 2 тысячи за отсутствие сцены для выступления.
А вот Андрей Данилко (Верка Сердючка), который вошел в состав членов жюри Нацотбора на "Евровидение-2019" просит 25 тысяч евро за свое появление на корпоративе. Наставница 9 сезона "Голосу країни" Тина Кароль чуточку скромнее и берет 20 тысяч евро.
Наталья Могилевская хочет 17 тысяч евро, а победительница "Евровидения-2016" Джамала получает 15 тысяч евро. Похоже, на песни о трагичном не такой большой спрос в праздничный сезон.
Коллективы "АГОНЬ", "DZIDZIO" и "НеАнгелы" берут за свои вокальные данные около 12 тысяч евро. Напомним, что сейчас участница женского дуэта Слава Каминская задействована в съемках украинской комедии 2019 года "Гола правда". В сети опубликован первый тизер эротического фильма.
Певица Мишель Андраде, как одна из самых неопытных среди артистов продюсерского центра Алексея Потапенко (Потапа) и его экс-жены, получает 10 тысяч евро за выступление. К ней присоединились Сергей Бабкин и группа KAZKA, песня которой стала самой прослушиваемой в стране-агрессоре.
Источник : https://from-ua.
Теги: Донбасс, новый год, артисты, выступление
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