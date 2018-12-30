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У Путина разразились угрозами из-за ракет США в Европе
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Кремль примет ответные меры в связи с угрозой размещения в Европе американских ракет, запрещенных Договором о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Об этом сообщает "Интерфакс".
"К сожалению, наши европейские коллеги, самостоятельность которых мы бы хотели видеть в их практических действиях, пока не очень к ней готовы и следуют за США даже в тех случаях, когда это явно противоречит их интересам", - сказал он.
Лавров напомнил, что Генассамблея ООН не поддержала российскую резолюцию в поддержку сохранения ДРСМД, и "над Европой опять нависла угроза размещения американских ракет, запрещенных в соответствии с этим договором".
"Следующим шагом, конечно же, будут ответные меры Российской Федерации", - подчеркнул министр.
При этом Лавров добавил, что "это не наш выбор, но не понимать угроз для безопасности самих европейцев в столицах ЕС, наверное, не могут".
Источник : https://apostrophe.ua
Теги: США, Донбасс, Путин, Европа
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