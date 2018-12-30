У Путина разразились угрозами из-за ракет США в Европе

30.12.2018 20:10

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Кремль примет ответные меры в связи с угрозой размещения в Европе американских ракет, запрещенных Договором о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Об этом сообщает "Интерфакс".

"К сожалению, наши европейские коллеги, самостоятельность которых мы бы хотели видеть в их практических действиях, пока не очень к ней готовы и следуют за США даже в тех случаях, когда это явно противоречит их интересам", - сказал он.

Лавров напомнил, что Генассамблея ООН не поддержала российскую резолюцию в поддержку сохранения ДРСМД, и "над Европой опять нависла угроза размещения американских ракет, запрещенных в соответствии с этим договором".

"Следующим шагом, конечно же, будут ответные меры Российской Федерации", - подчеркнул министр.

При этом Лавров добавил, что "это не наш выбор, но не понимать угроз для безопасности самих европейцев в столицах ЕС, наверное, не могут".

Источник : https://apostrophe.ua