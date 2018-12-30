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Украина подаст заявление в ЕСПЧ относительно освобождения захваченных украинских моряков – Минюст
Украина будет требовать в Европейском суде по правам человека признать, что Россия нарушает Европейскую конвенцию по правам человека, удерживая в плену 24 украинских моряков, сообщил замминистра юстиции Украины Иван Лищина. Он отметил, что, если суд примет положительное решение, формой его исполнения должно стать освобождение моряков.
7 января 2019 года Украина планирует подать в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) межгосударственное заявление с требованием признать, что РФ не выполняет Европейскую конвенцию по правам человека, удерживая в плену 24 украинских моряков. Об этом в комментарии "РБК-Украина" 30 декабря сообщил замминистра юстиции Украины Иван Лищина.
"Нужно подать заявление до седьмого, вот 7 января и подадим. Заявление касается исполнения или неисполнения обязанностей согласно Европейской конвенции. То есть придерживается Россия прав человека, которые предусмотрены в конвенции, или нет. Требование будет признать, что Россия нарушает конвенцию, удерживая моряков", – заявил Лищина.
По его словам, если суд примет положительное решение, формой его исполнения должно стать освобождение моряков.
"Но я не знаю, напишет ли Европейский суд прямо в решении, что в качестве отдельных мероприятий индивидуального характера освободить их непосредственно. Мы будем этого требовать, но насколько это возможно на практике? Сегодня таких случаев еще не было, чтобы суд так прямо писал. Но мы надеемся", – добавил чиновник.
Источник : https://gordonua
Теги: Донбасс, освобождение, Европейский суд, ЕСПЧ
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