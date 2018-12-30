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Украина работает над созданием противокорабельного комплекса
Украина работает над созданием противокорабельного комплекса, что значительно повысит обороноспособность ВСУ на морских границах и прибрежной зоне. Об этом рассказал министр обороны Украины Степан Полторак.
«В начале декабря мы получили дополнительный ресурс – 4 млрд грн на закупку нового вооружения и техники. Мы приступаем к серийному производству ракет "Ольха", это нам нужно. Мы работаем не только над этим проектом, у нас исследовательно-конструкторская работа по многим направлениям ведется. Что касается "Ольхи", эта работа находится на завершающей стадии», – сказал он.
По его словам, в Министерстве обороны есть наработки, которые значительно увеличат возможности артиллерийских подразделений ВСУ. «Были испытания противокорабельной ракеты "Нептун", которая показывает очень хорошие характеристики. Мы ставим перед собой задачу создания противокорабельного комплекса, не только ракет. Он должен быть мобильным, иметь возможность маневра. Таким образом мы сможем значительно повысить возможности по сохранению территориальной целостности и неприкосновенности морского побережья», – сообщил Полторак.
Министр обороны рассказал, что в плане международного сотрудничества Украине удалось сблизиться с одним из членов стран НАТО – Великобританией, отметив, что несколько лет назад в НАТО не очень серьезно относились к вопросу вступления Украины в Североатлантический Альянс, но отношение международных партнеров изменилось.
Источник : https://dnews.dn.ua
Теги: Украина, Донбасс, комплексы, корабль
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