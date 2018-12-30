Украинцы смогут посещать страны Балтии по ID-карте

30.12.2018 19:10

Вскоре украинцы смогут посещать страны Балтии без заграничного паспорта, а только по внутренним ID-картам.

Вскоре украинцы смогут посещать страны Балтии только по внутренним ID-картам, а загранпаспорт во время путешествий в Прибалтику не понадобится. Об этом в воскресенье, 30 декабря, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел в Facebook.

"Вы можете по ID-карте посещать без паспорта Турцию, Грузию, и Катар, а в ближайшее время к этому перечню добавятся и страны Прибалтики", - говорится в сообщении.

Источник : https://korrespondent.