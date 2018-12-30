- Украинские нардепы собрались идти на «разборки» к Гройсману19:40
- Оккупанты в Ялте не подготовили город к празднованию Нового года19:24
- Украинцы смогут посещать страны Балтии по ID-карте19:10
- За год Украина выдала России десять человек18:56
- Украинского языка в телеэфире более 90% - Нацсовет18:41
- Семьям пленных моряков выплатили по 100 тыс. грн18:24
- После Нового года Землю накроют магнитные бури18:10
- ПриватБанк блокируют платежи: что делать украинцам17:40
- В Минобороны заявили о соблюдении режима перемирия17:10
- Будет намного жестче: военное положение в Украине могут продлить16:55
Украинского языка в телеэфире более 90% - Нацсовет
Доля украинского языка в эфире общенациональных телеканалов составляет в среднем 92%, заявили в Нацсовете по вопросам ТВ и радио.
Доля украинского языка в эфире общенациональных телеканалов сейчас составляет в среднем 92%. Об этом в воскресенье, 30 декабря, сообщил член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский в Facebook.
По его словам, украинский и европейский в эфире доминируют на общенациональном уровне, зато количество российских программ упало до 7%.
"Благодаря "европейским" квотам в 2018 году украинский телевизионный контент в эфире общенациональных телеканалов составляет 79%, контент стран ЕС, США и Канады - 14%. Российский упал до исторического минимума - 7%", - отметил он.
По данным Костинского, доля украинского языка в эфире общенациональных телеканалов составляет в среднем 92%, в эфире общенациональных радиостанций - 86%.
При этом он подчеркнул, что для обеспечения выполнения закона о языковых квотах Национальному совету пришлось оштрафовать 21 радиостанцию на сумму более 1,7 млн грн. В большинстве случаев штрафы касались невыполнения квоты песен на украинском языке.
Источник : https://korrespondent.net
Теги: Донбасс, украинский язык, телеканал
- Куда пропал Захарченко?
- Донецкое направление: сепаратистам делают «пластику», а они «делают ноги»
- В Макеевке увеличится число украинских классов
- Штрафы, аресты и тюремное заключение на срок до трех лет: в "Л/ДНР" началась настоящая паника из-за нового языкового закона
- Захарченко рассказал о "перевороте" в "ЛНР"
- Перемога: скасовано найскандальніший закон, який змінив життя всіх
- Фашик Донецкий: Топ 5 новостей 2018 года на оккупированных17:55
- В Минобороны заявили о соблюдении режима перемирия17:10
- В Донецке загадочно исчез боевик "ДНР" Лотов, рассказавший о преступлениях Захарченко и казаков 15:40
- Блогер: жители «Новороссии» не знают уже куда девать деньги, не то, что в «бандеровской» Украине15:00
- Оккупационные «власти ДНР» оставили детей без новогодних подарков13:36
- На Луганщине переселенцы с ВИЧ, гепатитом и туберкулезом сталкиваются с дополнительными проблемами13:20
- В Горловке при загадочных обстоятельства погиб Колыма - высокопоставленный силовик РФ, комбат и друг Бородая 13:05
- Ситуация на КПВВ Украины: на «Гнутово» мало машин11:20
- "Донецк под Новый год напоминает Припять, здесь совсем другие радости и ценности под названием Россия", - блогер 09:25
- Последние вздохи народной республики21:16
- Оккупанты в Ялте не подготовили город к празднованию Нового года19:24
- Украинцы смогут посещать страны Балтии по ID-карте19:10
- За год Украина выдала России десять человек18:56
- Украинского языка в телеэфире более 90% - Нацсовет18:41
- Семьям пленных моряков выплатили по 100 тыс. грн18:24
- После Нового года Землю накроют магнитные бури18:10
- Фашик Донецкий: Топ 5 новостей 2018 года на оккупированных17:55
- ПриватБанк блокируют платежи: что делать украинцам17:40
- Аваков не допустит силового противостояния церквей17:25
- В Минобороны заявили о соблюдении режима перемирия17:10
- «Выпейте шампанское и ложитесь спать»: доктор рассказал об опасности в новогоднюю ночь16:10
- Сколько можно хранить еду, оставшуюся после Нового года10:50
- Врачи назвали три верных признака аллергии на алкоголь10:10
- Когда вашей печени нужна помощь: названы пять признаков09:10
- Гепатит С – это реально. Вот что надо проверить в маникюрном салоне08:10
- Почему дышать над картофельными парами опасно для здоровья07:15
- Названы самые вредные для фигуры и здоровья продукты22:30
- Как правильно употреблять алкоголь в период новогодних праздников22:00
- Смех укрепляет здоровье человека21:30
- Учёные разгадали загадку снежинок09:30
- Павел Глоба показал, чего ждать каждому знаку зодиака в 2019 году
- Есть 1 знак Зодиака, которому 100% повезет в 2019 году
- "ДНР" уличила главаря боевиков в массовом "предательстве"
- "Есть уже нечего, дайте хоть продуктовые наборы", - Енакиево на грани, под Пушилиным качается кресло
- В Азовское море вошла вражеская флотилия, раскрыто число кораблей
- Близкий советник Порошенко разоблачил громкую ложь Кремля о Донбассе
- Разгромлена бронетехника, много погибших: разведка сообщила о тяжелейших потерях "ДНР" на Донбассе
- Новогодний "подарок" "властей" "ЛНР" вызвал ажиотаж в Сети, над боевиками смеются
- Прогноз астролога: Когда закончится война на Донбассе - названа дата
- Последние вздохи народной республики