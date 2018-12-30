Украинского языка в телеэфире более 90% - Нацсовет

30.12.2018 18:41

Доля украинского языка в эфире общенациональных телеканалов составляет в среднем 92%, заявили в Нацсовете по вопросам ТВ и радио.

Доля украинского языка в эфире общенациональных телеканалов сейчас составляет в среднем 92%. Об этом в воскресенье, 30 декабря, сообщил член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский в Facebook.

По его словам, украинский и европейский в эфире доминируют на общенациональном уровне, зато количество российских программ упало до 7%.

"Благодаря "европейским" квотам в 2018 году украинский телевизионный контент в эфире общенациональных телеканалов составляет 79%, контент стран ЕС, США и Канады - 14%. Российский упал до исторического минимума - 7%", - отметил он.

По данным Костинского, доля украинского языка в эфире общенациональных телеканалов составляет в среднем 92%, в эфире общенациональных радиостанций - 86%.

При этом он подчеркнул, что для обеспечения выполнения закона о языковых квотах Национальному совету пришлось оштрафовать 21 радиостанцию ​​на сумму более 1,7 млн грн. В большинстве случаев штрафы касались невыполнения квоты песен на украинском языке.

Источник : https://korrespondent.net