В Минздраве Украины выступили за проведение выборов ректора медуниверситета имени Богомольца

30.12.2018 09:55

Национальный медуниверситет имени Богомольца должен стать главной площадкой для научных дискуссий о медицине и для формирования современного образовательного процесса, считает замминистра здравоохранения Украины Александр Линчевский.

Минздрав Украины призвал провести выборы ректора Национального медицинского университета имени Богомольца. Об этом заявил замминистра здравоохранения Украины Александр Линчевский во время выступления перед коллективом университета 29 декабря, сообщила пресс-служба Минздрава.



Линчевский заявил, что этот вуз должен стать главной площадкой для научных дискуссий о медицине и для формирования современного образовательного процесса.



"К сожалению, сейчас он известен коррупционными скандалами и противостоянием качественным изменениям. В этом университете есть прекрасные ученые, преподаватели и студенты, которыми Украина может гордиться. Мы должны говорить именно о них, об их достижениях и научных разработках", – сказал замминистра.



Он отметил, что Минздрав выступает за автономность университета.



"Медицинский университет должен быть образовательно, академически и финансово автономным; в университете должны происходить честные, прозрачные и свободные выборы, которые позволят коллективу самостоятельно и сознательно выбрать достойного руководителя, заинтересованного в повышении качества образования и в осовременивании образовательного процесса в соответствии с лучшими международными практиками. Это должно быть первоочередной целью и мотивацией работы ректора", – добавил он.



20 февраля 2018 года в Министерстве здравоохранения Украины сообщили, что Екатерину Амосову отстранили от исполнения обязанностей ректора Национального медицинского университета имени Богомольца, так как она не обеспечила проведение в вузе лицензионного экзамена для студентов-стоматологов.



1 марта Окружной административный суд Киева восстановил Амосову в должности ректора, но 6 марта Минздрав снова ее отстранил.



2 апреля Минздрав досрочно расторг с Амосовой контракт. Она обжаловала это решение.



23 апреля Минздрав Украины объявил конкурс на замещение вакантной должности ректора НМУ.



26 апреля Печерский райсуд Киева запретил проводить конкурс, поскольку он может "существенно усложнить или сделать невозможным гипотетическое решение суда" о восстановлении Амосовой на работе.



20 сентября суд восстановил Амосову в должности ректора НМУ. В Минздраве назвали это решение суда незаконным.



1 октября Министерство здравоохранения Украины восстановило Амосову в должности ректора НМУ имени Богомольца по решению Печерского райсуда Киева, а затем снова ее уволило.



Окружной админсуд Киева 20 декабря вновь восстановил Амосову в должности ректора. В Минздраве заявили, что намерены обжаловать решение

Источник : https://gordonua.com