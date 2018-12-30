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В российском МИД признались, что больше четырех лет врут о наступлении ВСУ на Донбассе

30.12.2018 14:19
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В российском МИД признались, что больше четырех лет врут о наступлении ВСУ на Донбассе

Подводя итоги 2018-го года на пресс-конференции спикер МИД РФ Мария Захаровапризналась, что уже больше четырех лет они безо всяких оснований на то сообщают о том, что украинская армия готовится к наступлению на Донбассе, тем самым сама Захарова и другие российские дипломаты рангом пониже и повыше просто предупреждают мир о коварных украинских завоевателях.П Как передает replyua.net, об этом в своем видеоблоге отметил украинский корреспондент УНИАН в Москве Роман Цимбалюк.

По его словам, такой ответ Захаровой прозвучал после того, как журналисты спросили, когда же уже будет обещанное Кремлем наступление ВСУ на Донбассе, о котором в Москве сообщили сразу после того, как в Украине было введено военное положение, но вот и военное положение уже отменено, а наступления как не было, так и нет. На такой упрек Захарова ответила, что все, кто занимается аналитикой политических процессов должен понимать, что такие заявления МИД РФ делает не потому, что владеет точной информацией разведданных, а потому что таким образом пытается помешать осуществиться провокации со стороны Украины. Ведь, если постоянно говорить о наступлении, то его может и не быть.

Роман Цимбалюк отметил, что на самом деле нужно вещи называть своими именами, ситуация немного другая – просто кто-то врет и врет из года в год. Весь мир прекрасно знаком с историей «славянского мальчика». Возможно, этот мальчик теперь вырос, стал девочкой и пошел работать в какое-то российское министерство и теперь занимается распространением дезинформации. 



Теги: Донбасс, МИД, ВСУ
 
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