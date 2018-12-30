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В Житомире воспитательница детского сада крала драгоценности у детей
23-летняя воспитательница В Житомире воровала ювелирные изделия у детей из детского сада, передает replyua.net со ссылкой на Об этом пресс-служба областной полиции.
Родители начали подозревать неладное, когда несколько детей возвращались домой без подвесок или сережек. Правоохранителям удалось найти в ломбарде одну из таких пропавших золотых сережек, которую как оказалось, сдала воспитательница детсада. "Женщина свою вину признала. По ее словам, на совершение преступлений его толкнули долговые обязательства. Украшения она снимала, пока дети спали, и в тот же день сдавала их в ломбарды, выручая 200-300 гривен", - сообщили в полиции. Её подозревают в причастности как минимум к пяти случаям воровства. Следствие продолжается. Женщине грозит до пяти лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что на центральном вокзале столицы "Киев-Пассажирский" группа злоумышленниц украли у гражданки Израиля кошелек. Сотрудник патрульной полиции,проходящий мимо, заметил, как воровка вытаскивала кошелек, задержал её и вернул владелице ее имущество. Стоит отметить, что патрульный Антон не был в то время на смене, он просто провожал свое тещу на поезд и увидел происходящее. Он побежал за злоумышленницой, а в то время, на помощь ему присоединился охранник вокзала. Оказалось воровка была не одна, на месте работала группа женщин. Их доставили в отделение
Теги: Донбасс, Житомир, дети, воспитатель
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