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Впервые за много лет: украинцев предупредили об аномально теплом январе
В январе 2019 года показатель среднемесячной температуры будет составлять от нуля до 4 градусов мороза, или на полтора-два градуса теплее по сравнению с данными многолетних наблюдений. Как передает replyua.net, об этом идет речь в прогнозе Укргидрометцентра на первый месяц следующего года. «Ожидается, что средняя месячная температура будет — 0-4 ° мороза, в Крыму до 3° тепла», - сказано в сообщении. Что касается осадков, то их количество в январе будет пределах средних многолетних значений — 27-55 мм, в Закарпатской области 64-81 мм, в горах Крыма до 124 мм.
Синоптики отмечают, что по многолетним наблюдениям средняя месячная температура воздуха в январе равна 1-6 ° мороза, в Карпатах, на востоке и северо-востоке Украины 7-8° мороза.
В январе минимальная температура воздуха в Украине составила 23-37° мороза, в некоторых районах Харьковской, Днепропетровской, Киевской, Сумской областей и в Карпатах 38-39° мороза, Черкасской и Луганской областей до 42°, на побережье Крыма местами 13-22° мороза. В то же время, максимальная температура составила 7-14° тепла, на Прикарпатье, в южной половине Украины до 15-18°, в Крыму до 21°.
Теги: Украина, Донбасс, Тепла зима
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