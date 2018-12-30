- Под Горловкой "замес" - армия РФ несет серьезные потери, мотается много карет скорой помощи 10:20
- Врачи назвали три верных признака аллергии на алкоголь10:10
- В Минздраве Украины выступили за проведение выборов ректора медуниверситета имени Богомольца 09:55
- В Житомире воспитательница детского сада крала драгоценности у детей08:42
- Гепатит С – это реально. Вот что надо проверить в маникюрном салоне08:10
- Журналист: русский народ не способен к свободе. Он просто не знает, что с ней делать07:55
- Облил спиртом и поджег: 20-летний украинец расправился с родным дядей07:38
- Известный астролог сообщил, когда закончится война на Донбассе07:26
- В Минобороны подписали судьбоносный указ: что изменится для украинцев с Нового года22:46
- Боевики «ЛНР» стягивают тяжелое вооружение – РСЗО, САУ, минометы и гаубицы22:13
Врачи назвали три верных признака аллергии на алкоголь
Проверьте свою реакцию
Если вы часто испытываете неприятные симптомы после употребления алкоголя, это может означать, что ваше тело не может усвоить его как следует. Медики назвали несколько общих симптомов, которые появляются у людей с аллергией на спиртное. Их публикует "Сегодня".
Ваше лицо "горит"
Если ваше лицо становится потным и очень красным, это может свидетельствовать об аллергической реакции. Когда вы только начинаете пить, ваше тело превращает спирт в ацетальдегид. Если организм не может нейтрализовать это вещество достаточно быстро, капилляры крови на лице расширяются, что приводит к дальнейшему покраснению кожи из-за высвобождения гистамина.
Проблемы с дыханием
Из-за высокого уровня гистаминов могут возникнуть заложенность носа и проблемы с дыханием. Особенно в этом отношении опасны травяные, цитрусовые, медовые и ягодные настойки - они даже способны вызвать у аллергиков приступ удушья.
Крапивница
У многих людей существует повышенная чувствительность к некоторым ингредиентам спиртных напитков. В список опасных компонентов, провоцирующих появление крапивницы, входят пшеница, ячмень и рожь.
Источник : https://from-ua.
Теги: Донбасс, врачи, алкоголь, аллергия
- Любители спиртного лишаются жизней
- Дончанин подал в суд на Ющенко. Виновата водка
- Мариупольцы допраздновались до скорой помощи
- Облепиха плюс лимон - и простуда выйдет вон!
- "Успех лечения в 90 процентах зависит от желания человека!"
- Врачи подсказали, какой алкогольный напиток может защитить от инсульта
- "Донецк под Новый год напоминает Припять, здесь совсем другие радости и ценности под названием Россия", - блогер 09:25
- Последние вздохи народной республики21:16
- В отличие от «ДНР»: В «ЛНР» комендантский час отменили на три ночи11:07
- Боевики нарушили новогоднее перемирие10:24
- Медработников в ОРДЛО обязали пройти военную подготовку08:00
- "ДНР" уличила главаря боевиков в массовом "предательстве"23:15
- "Братья, вас кинули!" Нищенские оклады жителей Макеевки поразили Сеть 23:07
- Новогодний "подарок" "властей" "ЛНР" вызвал ажиотаж в Сети, над боевиками смеются21:45
- "Есть уже нечего, дайте хоть продуктовые наборы", - Енакиево на грани, под Пушилиным качается кресло20:10
- Быстроходные рыбацкие лодки. Командующий ВСУ рассказал о «флотилии ДНР»19:38
- Под Горловкой "замес" - армия РФ несет серьезные потери, мотается много карет скорой помощи 10:20
- Врачи назвали три верных признака аллергии на алкоголь10:10
- В Минздраве Украины выступили за проведение выборов ректора медуниверситета имени Богомольца 09:55
- После Нового года Земля переживет редчайшее явление: названа дата уникального астрономического события 09:40
- "Донецк под Новый год напоминает Припять, здесь совсем другие радости и ценности под названием Россия", - блогер 09:25
- Когда вашей печени нужна помощь: названы пять признаков09:10
- ХК "Донбасс" выиграл десятый матч подряд08:58
- В Житомире воспитательница детского сада крала драгоценности у детей08:42
- Крах мирового порядка: какие страны станут жертвами разрушения однополярного мира08:28
- Гепатит С – это реально. Вот что надо проверить в маникюрном салоне08:10
- Врачи назвали три верных признака аллергии на алкоголь10:10
- Когда вашей печени нужна помощь: названы пять признаков09:10
- Гепатит С – это реально. Вот что надо проверить в маникюрном салоне08:10
- Почему дышать над картофельными парами опасно для здоровья07:15
- Названы самые вредные для фигуры и здоровья продукты22:30
- Как правильно употреблять алкоголь в период новогодних праздников22:00
- Смех укрепляет здоровье человека21:30
- Учёные разгадали загадку снежинок09:30
- Диетологи подсказали, как "сбросить" 8 кг за неделю09:13
- 35 мудрых итальянских высказываний08:30
- Павел Глоба показал, чего ждать каждому знаку зодиака в 2019 году
- Есть 1 знак Зодиака, которому 100% повезет в 2019 году
- "ДНР" уличила главаря боевиков в массовом "предательстве"
- "Есть уже нечего, дайте хоть продуктовые наборы", - Енакиево на грани, под Пушилиным качается кресло
- Близкий советник Порошенко разоблачил громкую ложь Кремля о Донбассе
- В Азовское море вошла вражеская флотилия, раскрыто число кораблей
- Разгромлена бронетехника, много погибших: разведка сообщила о тяжелейших потерях "ДНР" на Донбассе
- Прогноз астролога: Когда закончится война на Донбассе - названа дата
- Новогодний "подарок" "властей" "ЛНР" вызвал ажиотаж в Сети, над боевиками смеются
- "Братья, вас кинули!" Нищенские оклады жителей Макеевки поразили Сеть