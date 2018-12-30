За год Украина выдала России десять человек

30.12.2018 18:56

В текущем году Генпрокуратура России направила Украине 42 запроса о выдаче лиц, подозреваемых в преступлениях.

В 2018 году Генеральная прокуратура удовлетворила запросы о выдаче России десяти человек, подозреваемых в совершении уголовных преступлений. Об этом в воскресенье, 30 декабря, сообщает УНН, ссылаясь на ответ ГПУ.

"Сообщаем, что в 2017 году российской стороне передано 8 человек, в отношении которых Генеральной прокуратурой Украины удовлетворены запросы о выдаче, в 2018 году - 10 таких человек", - говорится в ответе ведомства.

Как сообщили в ГПУ, в текущем году к ним поступило 42 запроса Генпрокуратуры РФ о выдаче лиц. В течение 2018 украинское ведомство отказало в удовлетворении двух таких запросов.

В ГПУ напомнили, что в соответствии с признанными Украиной международными нормами еще одним органом по экстрадиции лиц является Министерство юстиции, данная статистика пока отсутствует.

Источник : https://korrespondent.