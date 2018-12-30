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За год Украина выдала России десять человек
В текущем году Генпрокуратура России направила Украине 42 запроса о выдаче лиц, подозреваемых в преступлениях.
В 2018 году Генеральная прокуратура удовлетворила запросы о выдаче России десяти человек, подозреваемых в совершении уголовных преступлений. Об этом в воскресенье, 30 декабря, сообщает УНН, ссылаясь на ответ ГПУ.
"Сообщаем, что в 2017 году российской стороне передано 8 человек, в отношении которых Генеральной прокуратурой Украины удовлетворены запросы о выдаче, в 2018 году - 10 таких человек", - говорится в ответе ведомства.
Как сообщили в ГПУ, в текущем году к ним поступило 42 запроса Генпрокуратуры РФ о выдаче лиц. В течение 2018 украинское ведомство отказало в удовлетворении двух таких запросов.
В ГПУ напомнили, что в соответствии с признанными Украиной международными нормами еще одним органом по экстрадиции лиц является Министерство юстиции, данная статистика пока отсутствует.
Источник : https://korrespondent.
Теги: Украина, Россия, Донбасс
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