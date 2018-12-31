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Будет ли погода снежной в ночь перед Новым годом: самый свежий прогноз для всех жителей Украины

31.12.2018 12:00
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Будет ли погода снежной в ночь перед Новым годом: самый свежий прогноз для всех жителей Украины

Синоптики и специалисты Укргидрометцентра озвучили актуальный и точный прогноз погоды на новогоднюю ночь по регионам Украины.

В новогоднюю ночь, 31 декабря, ожидаются осадки в виде дождей с мокрым снегом на западе Украины, а на востоке страны будут мощные снегопады, передает "Диалог.UA". Также на западе страны прогнозируется температура воздуха ночью -1...+2, а в Луганской и Донецкой области столбики термометров покажут -6...9.

В свою очередь, в центральных регионах Украины ночная температура опустится до отметки в -2...4 градуса.

На севере Украины осадков не предвидится, а температура воздуха ночью опустится до -2...9. А в южных областях будет немного теплее до -3 и без осадков. В столице Украины Киеве ночью будет без осадков, а температура составит от -2 до -4 градусов мороза.

Источник: www.dialog.ua



Теги: Донбасс, погода, новый год, снег
 
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