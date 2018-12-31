Что должно быть на новогоднем столе, чтобы задобрить Желтую Земляную Свинью?

31.12.2018 07:10

Чтобы 2019 год был счастливым, необходимо правильно подобрать меню для праздничного стола, с учетом «предпочтений» символа наступающего года — Желтой Земляной Свиньи.

Всем известно, что свинья — животное с неугомонным аппетитом. Поэтому и угощений на новогоднем столе должно быть много — сытных и разнообразных. Но в то же время — по-домашнему простых.

Само собой разумеется, на столе не должно быть блюд из свинины — поросят, сала, буженины, холодца, колбасы, бекона, ветчины и т. д. Избегайте в новогоднюю ночь десертов в виде желе, так как иногда в производстве желатина применяют свиные голяшки.

Специалисты фэншуй утверждают, что Желтая Земляная Свинья любит свежую и натуральную пищу, поэтому стоит отказаться от полуфабрикатов и заготовок. Также символу наступающего года вряд ли понравится, если какое-то блюдо будет выполнено в форме свиньи, а затем безжалостно порезано и съедено.

Лучше будет украсить новогодний стол фигуркой свиньи и небольшой мисочкой с зерном, орехами или крупой, чтобы задобрить «хозяйку» 2019 года.

Источник: https://donpress.com