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Что должно быть на новогоднем столе, чтобы задобрить Желтую Земляную Свинью?
Чтобы 2019 год был счастливым, необходимо правильно подобрать меню для праздничного стола, с учетом «предпочтений» символа наступающего года — Желтой Земляной Свиньи.
Всем известно, что свинья — животное с неугомонным аппетитом. Поэтому и угощений на новогоднем столе должно быть много — сытных и разнообразных. Но в то же время — по-домашнему простых.
Само собой разумеется, на столе не должно быть блюд из свинины — поросят, сала, буженины, холодца, колбасы, бекона, ветчины и т. д. Избегайте в новогоднюю ночь десертов в виде желе, так как иногда в производстве желатина применяют свиные голяшки.
Специалисты фэншуй утверждают, что Желтая Земляная Свинья любит свежую и натуральную пищу, поэтому стоит отказаться от полуфабрикатов и заготовок. Также символу наступающего года вряд ли понравится, если какое-то блюдо будет выполнено в форме свиньи, а затем безжалостно порезано и съедено.
Лучше будет украсить новогодний стол фигуркой свиньи и небольшой мисочкой с зерном, орехами или крупой, чтобы задобрить «хозяйку» 2019 года.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, праздник, новый год, новогодняя ночь, свинья
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