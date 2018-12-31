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ЦИК требует у кандидатов на пост Президента Украины декларации о доходах
Представители Центральной избирательной комиссии повели заседание, на котором детально изучили порядок применения некоторых положений Закона Украины «О выборах». Так пишет replyua.net, ссылаясь на segodnya.ua.
Особое внимание было уделено вопросам, которые непосредственно касаются процесса регистрации кандидатов на пост главы украинского государства. Так, согласно сообщению Центральной избирательной комиссии, желающие баллотироваться на пост Президента Украины обязаны предоставить копию своего паспорта, а также декларацию о доходах. Кроме того, во время заседания представители ЦИК установили порядок передачи протоколов о подсчёте голосов избирателей на специальных избирательных участках. Речь идёт непосредственно о тех участках, которые располагаются на кораблях, в момент проведения выборов находящихся в плавании под украинским флагом.
Также представители Центральной избирательной комиссии говорили о процессе передачи протоколов из избирательных участков, которые расположены на территории полярных станций. Специалистам был установлен порядок передачи содержания таких протоколов в соответствующую окружную избирательную комиссию по выборам Президента Украины.
Теги: Украина, Донбасс, президент, декларация, выборы президента
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