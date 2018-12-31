Дикий трэш! Изнасиловал козла, затем съел его

31.12.2018 13:45

В одном из зоопарков Ялты, под названием "Сказка" (сейчас вы поймете, что это за сказка), хотели удивить посетителей дружбой козла и тигра, по примеру небезызвестных Амура и Тимура, а получились порнография и треш. Свидетелями кровавой сцены стали посетители с маленькими детьми.

Началось все с того, что амурскому тигру Мурзику в вольер загнали козла Иннокентия, в надежде на то, что они подружатся и станут популярны как тигр Амур и козел Тимур, тем самым поднимут интерес к зоопарку.

Но что-то пошло не так. Хищный тигр оказался голоден во всех смыслах. Он стал ходить кругами вокруг козла, а затем напрыгнул на него и принялся совершать по отношению к животному развратные действия. Около тридцати минут Мурзик содомировал несчастное животное, а потом сожрал.

В администрации зверинца рассказали, что даже закупили камеры, чтобы транслировать дружбу козла и тигра в интернете. Хорошо, что до трансляции не дошло. Тигр решил, что его таким образом покормили. Администрация зоопарка выразила свои сожаления о произошедшем.

И вот тут встает закономерный вопрос – кто работает в зоопарке? Неужели эти люди настолько не разбираются в животных?

Источник: https://from-ua.com