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Известный астролог рассказала, что ждет украинцев в 2019 году

31.12.2018 14:38
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Известный астролог рассказала, что ждет украинцев в 2019 году

В следующем году Земля переживем 5 затмений, что скажется на самочувствии и жизни людей в целом. Об этом сообщила известный харьковский астролог Елена Максимова.

Так, она сообщила, чего украинцам ждать о грядущих выборах:

«31 марта — не удачная дата для многих кандидатов. Выбор народа будет существенно отличаться от соцопросов, которые будут озвучивать во время предвыборной гонки. Шансов у нынешнего гаранта немного. Нового лица тоже не увидим. Это будет ожидаемая лицо. Не актер и не певец, а политик, который хорошо ориентируется в закулисных интригах, имеет авторитетных друзей в Украине и мире».

Что же касается боевых действий на Донбассе, она подчеркнула:

«Прямого наступления агрессора не вижу. Будем в выигрышной позиции, что бы не произошло. Любой поступок России по отношению к нам будет на руку Украине. Поддержат европейские лидеры и США. Не отдадим врагу ни одного метра родной земли».

Также, она рассказала и о погоде в грядущем году:

«Будем иметь жаркое лето. Дождя будет мало. Много урожая из-за этого пострадает. Аграриям стоит позаботиться об этом. Некоторый урожай придется собирать раньше, чем того требует календарь».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Украина, Донбасс, астролог
 
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