Январь надо пережить: Астролог назвал самые кризисные месяцы 2019 года

31.12.2018 20:30

В мировом плане (что повлияет и на Украину) наиболее критическими месяцами в 2019 году будут январь, июль, август и декабрь. Как передает корреспондент «Донецких новостей», такой прогноз в ходе пресс-конференции в Киеве озвучил астролог Влад Росс.

Он пояснил, что самые критические периоды в наступающем году будут связаны с затмениями, которые предвидятся 6 и 21 января, а также в июле и 26 декабря. «Поэтому самый катастрофический период – это январь. Январь надо просто пережить. Могут быть сложные ситуации. Если говорить в мировом плане, то это могут быть тенденции, связанные с войнами, это касается Ближнего Востока», – сказал Росс.

Летнее затмение грозит землетрясениями, наводнениями и усилением военных настроев. «Июль и август тоже будут очень горячими на Ближнем Востоке. Летнее затмение будет влиять на землетрясения. Так, летом мы будем видеть затмение в Южной Америке, и в этом плане меня очень волнует Чили – там могут быть мощные землетрясения до 9-10 баллов», – продолжил астролог.

Росс добавил, что 2019 год будет «самой высокой температуры за всю историю наблюдения». «Это будет касаться Индонезии, Шри-Ланки, где будут происходить различные наводнения, период – лето-осень. Сложная ситуация будет наблюдаться с ураганами в Карибском море. Вплоть до того, что эти ураганы с сентября следующего года могут пойти в более усиленном варианте на США», – прогнозирует он.

По расчетам астролога, период благотворного влияния планет – это февраль и март. «Также много достижений можно добиться в июне. К сожалению, апрель и май – это месяцы, когда будет происходить ломка стереотипов, период больших сложностей, трудных ситуаций. Такое же непонятное состояние приходится на октябрь – идет соединение черной Луны и Нептуна, для этого характерно то, что можно вестись на всякого рода ложную информацию, самообман. Как я говорил ранее, на осень как раз приходится начало финансового кризиса, который также будет связан с этими тенденциями», – констатировал Росс.

«И самый сложный период – декабрь. Депрессия, давление с внешних сторон, тоталитарные системы будут пытаться разгонять всякого рода революции. Все это усилится при затмении 26 декабря», – резюмировал он.

Источник: https://dnews.dn.ua