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Киевстар "обрадовал" своих абонентов мощным ударом
Украинский мобильный оператор «Киевстар» решил окончательно отказаться от своих старых тарифных планов. Теперь людям придется срочно искать им замену.
В период с 15 января по 15 февраля 2019 года будут отключены 13 пакетов оператора, которые создавались 5 и более лет назад.
Таким образом, абонентам «Киевстар», использующим эти тарифы, придется в ближайшие две недели искать себе новые. Они получат информацию о закрытии старых тарифных планов в виде смс-сообщений или от специалистов call-центра.
«В связи с прекращением действия некоторых старых тарифных планов, группе абонентов было предложено выбрать и самостоятельно перейти на любой другой действующий тариф Киевстар. Только в том случае, если абонент не сделает свой выбор самостоятельно, компания предложит ему обслуживание в тарифном плане, с учетом использования услуг мобильной связи по его номеру», — рассказала ведущий специалист по связям с общественностью компании «Киевстар» Ирина Леличенко.
Ниже представлен список тарифных пакетов, которые будут отключены:
XXL;
Базовий;
Безлім + Київстар;
Класичний;
Комфорт;
Ультра Комфорт;
Вільний Київстар 35;
Вільний смартфон;
Би29;
5+0 Новий!;
Вільний Київстар;
Комфорт+;
Київстар 3G онлайн 2017.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, Киевстар, абонент, мобильная связь
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