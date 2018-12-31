«Мы выстояли и стали сильнее»: Порошенко выступил с мощным обращением к народу в канун Нового года

31.12.2018 13:00

Сегодня, 31 декабря, украинский президент Петр Порошенко подвел итоги уходящего года, опубликовав в социальных сетях видео с фрагментами своих выступлений, которые посвящались вопросам национальной безопасности и единой украинской церкви, передает replyua.net.



«2018 год стал для Украины чрезвычайно важным и насыщенным событиями. В том числе, была создана единая поместная Православная Церковь Украины, мы продолжили укреплять нашу армию и укреплять международную поддержку Украины, лозунг «Слава Украине!» стал официальным приветствием наших военных», – подчеркнул президент Украины в своем Facebook.



«Однако самое важное– мы выстояли и стали сильнее, несмотря на коварные планы и действия страны-агрессора. Я горжусь, что вместе с вами стал участником этих исторических событий», – подчеркнул Порошенко.