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Погода на Новый год приготовила "сюрприз"

31.12.2018 10:45
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Погода на Новый год приготовила "сюрприз"

31 декабря погода в Украине будет влажной. На западе снег и дождь, небольшой снег в некоторых городах востока нашей страны, передает "Диалог.UA".

"Местами дождь или туман - на Херсонщине, Запорожье и в Крыму. В центральных областях, на Сумщине, Харьковщине, Одесской и Николаевской — или облака, или туманы",- рассказала синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, ночью 31 декабря на севере Украины будет от минус одного до минус шести градусов мороза. 

На востоке до минус четырех, в центральных регионах до минус пяти ниже нуля. В столице Украины последний день уходящего 2018 года будет серым, облачным.

"Ночью три-шесть градусов мороза, а днем от нуля до минус двух", - отметила синоптик. Ранее синоптики рассказали, каким в Украине будет предстоящее Рождество.

Источник: www.dialog.ua 



Теги: Донбасс, погода, новый год, прогноз погоды
 
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