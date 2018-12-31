Россия держит на границе с Украиной 53 тысячи военнослужащих

31.12.2018 17:30

На конец декабря 2018 года Российская Федерация продолжает наращивать свое присутствие вблизи границ Украины, сосредоточив там около 53 тысяч военнослужащих. Об этом сообщили в управлении коммуникации и прессы Минобороны Украины, пишет «Укринформ».

«Российская Федерация продолжает наращивать свои военные группировки вблизи государственной границы Украины. В частности, по состоянию на конец декабря 2018 года у границ Украины и на временно оккупированной территории АР Крым развернуто 28 батальонно-тактических групп. Общая численность указанных войск (без учета дислоцированных на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей) составляет около 53 тыс. военнослужащих», – отмечают в министерстве.

Ранее сообщалось, что на временно неподконтрольных украинской власти территориях Донбасса российские регулярные военные формирования насчитывают 32 тыс. человек, из которых 11 тыс. являются российскими военнослужащими.

Источник: https://dnews.dn.ua