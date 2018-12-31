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Россия захватывает Азовское море: что делать Украине
Украине поздно говорить о демилитаризации Азовского моря после того, как РФ практически взяла его под свой контроль.
Подобное мнение озвучил эксперт и руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, передает Обозреватель.
По его словам, в первую очередь необходимо продолжить создание базы ВМСУ в акватории Азовского моря и проработать сухопутную переброску новых кораблей.
«И вторая задача – это переориентирование торговых маршрутов. Государство, вместе с предприятиями должны думать, как нам обеспечить логистику тех товаров, которые производятся в Запорожской области и рядом, переориентировать их на порты в Черном море», – уверяет эксперт.
Он уверен, что Украине следует идти сценарием наращивания мощностей ВМСУ, чтобы украинский военный флот был действительно готов к противостоянию с РФ в Азовском море. Ведь пока что силы неравны.
«И нужно понимать: мы можем 150 раз сказать, что у Украины есть право на Азовское море. Разумеется, есть. Право на пролив есть? Есть. Но как нам это реализовать в сегодняшних условиях? Снова вести корабли и подвергать их опасности?» – подытожил эксперт-международник.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Азовское море, захват
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