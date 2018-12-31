Сегодня в Украине стартует президентская кампания

31.12.2018 11:17

С сегодняшнего дня, 31 декабря, в нашей стране стартует избирательная кампания по выборам главы государства, передает replyua.net. Это означает, что отныне кандидаты имеют право официально выдвигаться и проводить агитацию. Сами выборы состоятся 31 марта 2019 года.



Согласно календарному плану на выборы, выдвижение кандидатов будет продолжаться до 3 февраля 2019 года. В связи с тем, что Центризбирком принимает решение о регистрации/отказе в регистрации в течение пяти дней после подачи документов, все фамилии в бюллетене будут известны после 8 февраля.



До 8 марта ЦИК должен утвердить форму, цвет и текст избирательного бюллетеня. Бюллетени, как ожидается, будут напечатаны до 23 марта. До 25 марта каждый избиратель должен получить именное приглашение на выборы по почте. Проведение предвыборной агитации кандидатам разрешено уже на следующий день после регистрации и до 24.00 29 марта 2019 года. До 4 марта должны быть изготовлены информационные плакаты, которые затем разместят на участках. Уже до 10 марта все предвыборные программы нужно напечатаны в официальных газетах правительства и парламента («Урядовый курьер» и «Голос Украины»).