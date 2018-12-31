- Сколько получили семьи захваченных моряков помощи от государства07:45
- Осталось совсем недолго... Последние вздохи народной республики07:35
- В 2019 году Украина испытает новые образцы ракетного вооружения07:26
- Что должно быть на новогоднем столе, чтобы задобрить Желтую Земляную Свинью?07:10
- Гороскоп на 2019 год по дате рождения23:41
- Пункт пропуска «Успенка» полностью закрыт23:18
- Уже отчаялись: украинцы дали прогноз по окончанию войны 23:05
- Новый "языковой закон" не будет запрещать издательство печатных СМИ на языках ЕС22:20
- В Тернопольской области школьница умерла на новогоднем утреннике22:08
- Украина подаст заявление в ЕСПЧ относительно освобождения захваченных украинских моряков – Минюст 21:54
Сколько получили семьи захваченных моряков помощи от государства
По 100 тыс. гривен выплатили семья моряков, которых захватили военно-морские силы РФ, сообщает replyua.net со ссылкой на УНН. Как уточнил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц В. Черныш, семьям 24 украинских моряков, которые задержаны военными РФ, выплачено по 100 тыс. грн.
Черныш также сообщил, что министерство провело достаточно огромную работу при сотрудничестве с Военно-Морскими силами для установления всех лиц, которые претендуют на помощь, подготовили документы и организовали выплаты родственникам моряков. Он также ответственно заявил, что все семьи получили по 100 тыс. гривен.
Кроме того, в министерстве постоянно поддерживают связь с представителями международных организаций по вопросу освобождения моряков, а представитель госдепа США Курт Волкер в интервью ТСН не исключил, что моряков могут освободить еще до Рождества. Напомним, военные корабли РФ обстреляли украинские судна "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" 25.11.2018 и задержали 24 украинских моряка, членов экипажей украинских суден.
Теги: Донбасс, семья, помощь, моряки, плен
- Бомжа из Шахтерска спасают россияне. Родные от него отказались
- 130 гривен на ребенка. Как вложиться в "неимоверную" сумму?
- В Краматорске психологи оказывают помощь пострадавшим от насилия в семье
- Семьям пленных украинских моряков предлагают материальную помощь: названа сумма
- Краматорчан призывают помочь нуждающимся семьям
- В Донецке решили сохранять семьи
- Осталось совсем недолго... Последние вздохи народной республики07:35
- Пункт пропуска «Успенка» полностью закрыт23:18
- Уже отчаялись: украинцы дали прогноз по окончанию войны 23:05
- Зимние каникулы: как уберечь детей от опасности 22:35
- Справка ВПЛ и пенсии: УТСЗН продолжают верификацию переселенцев19:55
- Фашик Донецкий: Топ 5 новостей 2018 года на оккупированных17:55
- В Минобороны заявили о соблюдении режима перемирия17:10
- В Донецке загадочно исчез боевик "ДНР" Лотов, рассказавший о преступлениях Захарченко и казаков 15:40
- Блогер: жители «Новороссии» не знают уже куда девать деньги, не то, что в «бандеровской» Украине15:00
- Оккупационные «власти ДНР» оставили детей без новогодних подарков13:36
- Сколько получили семьи захваченных моряков помощи от государства07:45
- Осталось совсем недолго... Последние вздохи народной республики07:35
- В 2019 году Украина испытает новые образцы ракетного вооружения07:26
- Что должно быть на новогоднем столе, чтобы задобрить Желтую Земляную Свинью?07:10
- Гороскоп на 2019 год по дате рождения23:41
- Пункт пропуска «Успенка» полностью закрыт23:18
- Уже отчаялись: украинцы дали прогноз по окончанию войны 23:05
- Ученые предсказали нехватку пресной воды из-за глобального потепления22:53
- Зимние каникулы: как уберечь детей от опасности 22:35
- Новый "языковой закон" не будет запрещать издательство печатных СМИ на языках ЕС22:20
- Что должно быть на новогоднем столе, чтобы задобрить Желтую Земляную Свинью?07:10
- Гороскоп на 2019 год по дате рождения23:41
- «Выпейте шампанское и ложитесь спать»: доктор рассказал об опасности в новогоднюю ночь16:10
- Сколько можно хранить еду, оставшуюся после Нового года10:50
- Врачи назвали три верных признака аллергии на алкоголь10:10
- Когда вашей печени нужна помощь: названы пять признаков09:10
- Гепатит С – это реально. Вот что надо проверить в маникюрном салоне08:10
- Почему дышать над картофельными парами опасно для здоровья07:15
- Названы самые вредные для фигуры и здоровья продукты22:30
- Как правильно употреблять алкоголь в период новогодних праздников22:00
- Павел Глоба показал, чего ждать каждому знаку зодиака в 2019 году
- Есть 1 знак Зодиака, которому 100% повезет в 2019 году
- "ДНР" уличила главаря боевиков в массовом "предательстве"
- "Есть уже нечего, дайте хоть продуктовые наборы", - Енакиево на грани, под Пушилиным качается кресло
- В Азовское море вошла вражеская флотилия, раскрыто число кораблей
- Справка ВПЛ и пенсии: УТСЗН продолжают верификацию переселенцев
- Близкий советник Порошенко разоблачил громкую ложь Кремля о Донбассе
- Уже отчаялись: украинцы дали прогноз по окончанию войны
- Новогодний "подарок" "властей" "ЛНР" вызвал ажиотаж в Сети, над боевиками смеются
- Последние вздохи народной республики