Смс поздравления с наступающим Новым 2019 годом Свиньи

31.12.2018 09:47

Предлагаем самые милые стихи, смс-поздравления и картинки с наступающим Новым годом.

***

Пускай в грядущий год случится

Всё, что задумано тобой.

Пусть волшебство осуществится

Под новогоднею звездой.

***



К нам Новый Год уже приходит.

Желаю от души я искренне тебе,

Плохое всё пускай уходит.



В году же предстоящем я желаю,

Тебе все блага мира ощутить.

Любви в душе своей не унимая,

В объятьях счастья мирно жить.



Куранты бьют по всей стране,К нам Новый Год уже приходит.Желаю от души я искренне тебе,Плохое всё пускай уходит.В году же предстоящем я желаю,Тебе все блага мира ощутить.Любви в душе своей не унимая,В объятьях счастья мирно жить.

***

Приходит сказочная ночь,

Пускай отступят беды прочь,

И много радостных минут

Тебя в году грядущем ждут!