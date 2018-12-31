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Спасите Украину: рассекречены письма российских разведчиков
Россия использовала военную разведку, чтобы повлиять на отношения между США и Украиной.
Об этом пишет авторитетное издание The Washington Post.
Как пишут журналисты, были найдены письма от якобы «украинских патриотов», которые были адресованы высокопоставленным американским чиновникам.
Выяснилось, что письма были написаны на «ломаном английском», а за ними стояли сотрудники военной разведки ГРУ ГШ ВС РФ. Разведчики, называясь «украинскими патриотами», обращались к американским чиновникам с просьбой «спасти Украину».
Помимо этого, эти «патриоты Украины» на «ломаном английском» пытались убедить США в том, что «на Донбассе противостояние между прозападным правительством и пророссийскими сепаратистами».
Также письма содержали информацию якобы о поборах в ВСУ, а также о продаже оружия офицерами террористам «Л/ДНР». Авторы писем просили послать «опытных специалистов США и НАТО» на замену украинским командирам.
«Мы надеемся, что вам удастся повлиять на Белый дом, Пентагон и Госдепартамент и добиться договоренности о направлении западных офицеров в Украину для непосредственного контроля над нашими Вооруженными силами», — говорилось в письмах, за которыми стояли российские разведчики.
По информации The WP, данный факт считают первой попыткой ГРУ повлиять на политиков США. За ней стоял отдел психологических операций спецслужбы или войсковая часть № 54 777 — 72-й центр специальной службы.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Россия, Донбасс, разведка
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