Стало известно, где Петр Порошенко будет отмечать Новый год

31.12.2018 18:45

Новогоднюю ночь президент Петр Порошенко с семьей проведет в зимней резиденции «Синегора» в селе Гута Богородчанского района Ивано-Франковской области (60 км от города).

Об этом сообщает Страна.ua.

Решение отпраздновать Новый год в Карпатах, а не заграницей Порошенко принял якобы чтобы избежать «залпа критики накануне выборов».

«На территории есть ресторан, канатная дорога и питомник с животными. По некоторым данным, общая площадь всех помещений достигает 5000 кв.м. Напротив резиденции расположен большой пруд с карпами и форелью, там же плавают дикие утки. Отдельно стоит православная часовня. Кстати, возле президентской дачи, в 600 метрах — вертолетная площадка, соединенная с основным зданием мини-автобаном», — пишет издание.

В этой же резиденции любил праздновать Новый год экс-президент страны Виктор Янукович. На ее перестройку он потратил 30 млн грн. Летом 2014-го «Синегору» решили передать народу и открыть для экскурсий.

Источник: https://from-ua.com