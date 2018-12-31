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В 2019 году Украина испытает новые образцы ракетного вооружения

31.12.2018 07:26
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В 2019 году Украина испытает новые образцы ракетного вооружения

В новом 2019 году оружейники Украины планируют завершить разработку и провести государственные испытания ряда проектов ракетного и реактивного вооружения, в частности, наземного комплекса крылатых ракет для поражения надводных целей по проекту «Нептун».

Об этом сообщает https://zi.dn.ua с ссылкой на УНИАН.

«Это оружие будет высокоточным, современным и соответствующим стандартам НАТО», — говорится в сообщении Правительственного портала.

Кроме того, в 2019 году ожидаются испытания украинского переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК) «Колибри» и беспилотного разведывательного ударного комплекса «Сокол».




Теги: Украина, Донбасс, оружие, ракета, вооружение
 
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