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В чем встречать год Желтой Земляной Свиньи
2019 год по китайскому календарю пройдет под знаком Желтой Земляной Свиньи, в связи с чем, для его празднования стоит выбирать наряд с оттенками желтого и подчеркнуть его золотыми украшениями. Об этом сообщила дизайнер Анастасия Декомба.
Отвечая на вопрос, в чем лучше встретить Новый год, она отметила:
«В чем встречать год Желтой Земляной Свинки? Соответственно, главный цвет — золотой — это пайетки, золото, парча. Но главное — не переборщить. Ведь неважно, какой в моде цвет, важно, какой цвет идет в первую очередь вам. Можно взять красивый позолоченный аксессуар или бижутерию из золота, но это должно идти именно вам».
При этом она уточнила, что выбор наряда зависит от дресс-кода вечеринки. Декоба добавила:
«Если например кто-то празднует дома в большой компании, то можно одевать и костюмы свинок, сейчас есть модные комбинезоны со свинками. Свинка любит уют и веселье».
По ее словам, всегда актуальными будут маленькое черное платье с красивой золотой брошкой, красивым обручем, или серьгами.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, новый год, свинья, платье
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