- В Крыму и на Донбассе разочарованы «русским миром»: волонтер привела факты14:00
- Дикий трэш! Изнасиловал козла, затем съел его13:45
- Выборы президента Украины 2019: появился первый официальный кандидат13:20
- «Мы выстояли и стали сильнее»: Порошенко выступил с мощным обращением к народу в канун Нового года13:00
- Что нельзя дарить на Новый, 2019-й год и почему12:31
- В ОРДО заявили о «предотвращении страшной диверсии» на путепроводе12:15
- Будет ли погода снежной в ночь перед Новым годом: самый свежий прогноз для всех жителей Украины 12:00
- В чем встречать год Желтой Земляной Свиньи11:45
- Россия захватывает Азовское море: что делать Украине11:30
- Сегодня в Украине стартует президентская кампания11:17
В Крыму и на Донбассе разочарованы «русским миром»: волонтер привела факты
На протяжение периода войны у жителей оккупированных территорий Донбасса и аннексированного Крыма изменилось отношение к Украине из-за разочарования в «русском мире», поэтому на сегодняшний день эти люди начали оказывать волонтерскую помощь украинским военным.
Как передает replyua.net со ссылкой на «Обозреватель», об этом заявила волонтер Киевского военного госпиталя Наталья Юсупова. По ее словам, «очень многие люди поменяли свое мировоззрение».
«Ребята раньше говорили, что там «в*та», а сейчас говорят, что там и украинцы... Многие переселенцы с Донбасса начали в госпиталь приходить. Раньше, фактически, их не было, а сейчас материальная помощь даже из Донецка приходит. Лично я знакома с людьми из Донецка, которые были за Путина, за Россию, а потом переехали, живут в Запорожье, Днепре, говорят – мы были неправы, в Донецке находиться невозможно», – добавила волонтер. Также Юсупова добавила, что многие жители Крыма испытывают аналогичные чувства:
«Приезжала девушка из Керчи, рассказывала, что народ очень недоволен. В связи со стрельбой в школе говорят, что все местные знают, что это была организованная активная преступная деятельность, в школе был не один молодой человек, было гораздо больше трупов и так далее», - рассказала она.
Теги: Донбасс, Крым, оккупация, волонтеры
- В Крыму отмечается активность войск РФ
- Крымчане о разрухе: "Путин, все сгнило!" (ВИДЕО)
- После бойни крымчане вдруг поняли, куда попали: из ада не отпустят, нужно искупить вину
- Какую тактику Россия использует на Донбассе
- Тымчук: на то, чтобы смести на Донбассе российско-террористические войска, нужна лишь политическая воля
- МИД Украины: Россия превратила Донбасс и Крым в "пространство бесправия"
- В ОРДО заявили о «предотвращении страшной диверсии» на путепроводе12:15
- Минус семь оккупантов РФ за сутки: ВСУ сурово пресекли циничные провокации и обстрелы боевиков 10:20
- Оккупационные власти «ЛНР» отказывают в выдаче «паспортов» без объяснения причин08:45
- Новая база данных о переселенцах: В УТСЗН выразили опасения08:31
- Стягивают тяжелое вооружение: в «ЛНР» готовятся к наступлению на ВСУ 08:15
- Осталось совсем недолго... Последние вздохи народной республики07:35
- Пункт пропуска «Успенка» полностью закрыт23:18
- Уже отчаялись: украинцы дали прогноз по окончанию войны 23:05
- Зимние каникулы: как уберечь детей от опасности 22:35
- Справка ВПЛ и пенсии: УТСЗН продолжают верификацию переселенцев19:55
- Выиграют даже в лотерею: названы главные счастливчики 2019 года14:20
- В Крыму и на Донбассе разочарованы «русским миром»: волонтер привела факты14:00
- Дикий трэш! Изнасиловал козла, затем съел его13:45
- Выборы президента Украины 2019: появился первый официальный кандидат13:20
- «Мы выстояли и стали сильнее»: Порошенко выступил с мощным обращением к народу в канун Нового года13:00
- Лучшее «средство» от похмелья12:45
- Что нельзя дарить на Новый, 2019-й год и почему12:31
- В ОРДО заявили о «предотвращении страшной диверсии» на путепроводе12:15
- Будет ли погода снежной в ночь перед Новым годом: самый свежий прогноз для всех жителей Украины 12:00
- В чем встречать год Желтой Земляной Свиньи11:45
- Лучшее «средство» от похмелья12:45
- Что нельзя дарить на Новый, 2019-й год и почему12:31
- В чем встречать год Желтой Земляной Свиньи11:45
- Как загадать желание в Новый год Свиньи, чтобы оно обязательно исполнилось11:00
- Врачи подсказали, как подготовить организм к новогоднему застолью10:34
- Как привлечь деньги и удачу в новогоднюю ночь 201910:15
- Три наиболее самовлюбленных знака Зодиака10:04
- Смс поздравления с наступающим Новым 2019 годом Свиньи09:47
- На счастье, и на беду: проверенные приметы о кошках09:06
- Что должно быть на новогоднем столе, чтобы задобрить Желтую Земляную Свинью?07:10
- Павел Глоба показал, чего ждать каждому знаку зодиака в 2019 году
- Есть 1 знак Зодиака, которому 100% повезет в 2019 году
- "ДНР" уличила главаря боевиков в массовом "предательстве"
- "Есть уже нечего, дайте хоть продуктовые наборы", - Енакиево на грани, под Пушилиным качается кресло
- Справка ВПЛ и пенсии: УТСЗН продолжают верификацию переселенцев
- Уже отчаялись: украинцы дали прогноз по окончанию войны
- В Азовское море вошла вражеская флотилия, раскрыто число кораблей
- Новая база данных о переселенцах: В УТСЗН выразили опасения
- Близкий советник Порошенко разоблачил громкую ложь Кремля о Донбассе
- Новогодний "подарок" "властей" "ЛНР" вызвал ажиотаж в Сети, над боевиками смеются