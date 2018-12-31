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Выборы президента Украины 2019: появился первый официальный кандидат
31.12.2018 13:20
Экс министр экологии и природных ресурсов Украины Игорь Шевченко официально стал первым кандидатом на пост Президента. Об этом сообщает «24 канал».
Шевченко подал свои документы в Центральную избирательную комиссию 31 декабря в 9 часов.
При регистрации он указал, сейчас возглавляет благотворительный фонд.
«Я решил идти в президенты из-за того, что имею достаточные знания, хорошее образование, в том числе и украинское и иностранное, и успешный опыт в бизнесе и в государственной сфере, также я обладаю очень большими связями за рубежом. Это мои личные средства от недвижимости, которые отражены в декларации», — рассказал Шевченко.
Источник: https://donpress.com
Теги: Украина, Донбасс, выборы, выборы президента
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