Выборы президента Украины 2019: появился первый официальный кандидат

31.12.2018 13:20

Экс министр экологии и природных ресурсов Украины Игорь Шевченко официально стал первым кандидатом на пост Президента. Об этом сообщает «24 канал».

Шевченко подал свои документы в Центральную избирательную комиссию 31 декабря в 9 часов.

При регистрации он указал, сейчас возглавляет благотворительный фонд.

«Я решил идти в президенты из-за того, что имею достаточные знания, хорошее образование, в том числе и украинское и иностранное, и успешный опыт в бизнесе и в государственной сфере, также я обладаю очень большими связями за рубежом. Это мои личные средства от недвижимости, которые отражены в декларации», — рассказал Шевченко.

Источник: https://donpress.com