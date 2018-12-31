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Выгнал всех из операционной: в Украине хирург оперировал военного пьяным

31.12.2018 17:48
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Выгнал всех из операционной: в Украине хирург оперировал военного пьяным

Главный хирург Военно-медицинского клинического центра Западного региона (военный госпиталь), на ул. Чехова во Львове, Иван Богдан пришел на операцию к военному, находясь в нетрезвом состоянии.

Трое работников медучреждения составили акт о том, что Богдан находился в состоянии алкогольного опьянения. Эту информацию львовские журналисты получили из собственных источников в госпитале.

Работники госпиталя сразу обратились к и.о. начальника госпиталя Василия Зайцева. Когда Зайцев вместе с анестезиологом и медсестрой зашли в палату, Иван Богдан уже сделал надрез на теле бойца, однако операцию начать не успел. Богдана срочно отстранили от пациента, а операцию отложили на 29 декабря.

Ивану Богдану предложили сдать анализ крови на содержание алкоголя, однако он отказался. Поэтому трое присутствующих медиков составили на месте акт, в котором показали состояние алкогольного опьянения у врача.

В разговоре с журналистами и.о. начальника госпиталя Василий Зайцев сначала возразил, что такой инцидент произошел в госпитале, а потом заявил, что комментировать его в субботу, 29 декабря. В частности, в первом разговоре с журналисткой Василий Зайцев назвал информацию о ситуации с врачом Иваном Богданом провокацией.

Позже, во время второй беседы с журналисткой, Василий Зайцев уже не возражал инцидента, который произошел в госпитале, но заявил, что сможет пообщаться на эту тему в субботу, 29 декабря.

Добавим, что главный хирург военного госпиталя Иван Богдан является заслуженным врачом Украины и председателем Ассоциации нейрохирургов Львовской области.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, операция, хирург, военный, пьяный
 
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