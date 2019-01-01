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Что изменится в жизни украинцев с 1 января 2019 года: выросли пенсии и коммуналка
В Украине с 1 января 2019 года проводится перерасчет пенсий и тарифов на коммунальные услуги.
Пенсии
Так, с сегодняшего дня уже проведен перерасчет пенсий для 2 млн человек. Он коснулся прежде всего военных пенсионеров.
Также с сегодняшнего дня начинает работу пенсионная программа перерасчета пенсий для лиц, которым исполнилось 65 лет. Речь идет о пенсионерах, имеющих трудовой стаж 35 лет (мужчины) или 30 лет (женщины).
Повышение пенсий для других категорий граждан будет осуществлено с 1 марта 2019 года. Новый перерасчет коснется 11 млн человек. Это будет так называемое «осовременивание пенсий» в связи с изменением заработной платы.
В общей сложности выплаты вырастут на 15−40% для разных категорий граждан.
Повышение цен на отопление
Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) с 1 января 2019 года повышает тарифы на газ. В среднем они вырастут на 16,6%. Это обусловлено повышением стоимости газа для нужд населения.
«Рост цены природного газа с учетом тарифов на транспортировку и распределение природного газа на 22,8% привел к росту тарифов на тепловую энергию для населения на 16,6%, и средневзвешенный тариф составил 1253,5 грн за 1 Гкал», — говорится в заявлении представителей НКРЭКУ.
С 1 января 2019 года цены повышаются в среднем на 10−21%.
Повышение квартплаты
С 1 января 2019 года в Киеве подорожает квартплата по части обслуживания домов и придомовой территории. Это обусловлено повышением цен на электроэнергию, которая используется для освещения мест общего пользования и функционирования лифтов в многоквартирных домах.
НКРЭКУ внесла изменения в одно из своих постановлений, согласно которому стоимость электроэнергии на указанные нужды растет на 60 коп. Это и повлияет на квартплату.
Рост минимальной зарплаты
С 1 января ее сумма вырастет до 4173 грн в месяц, или до 25,13 грн за час.
Прожиточный минимум на одного человека в месяц в 2019 году составит:
с 1 января — 1853 грн,
с 1 июля — 1936 грн,
с 1 декабря — 2027 грн.
Источник: donpress.com
Теги: Украина, Донбасс, пенсионер, минимальная зарплата, коммунальные услуги, повышение тарифов, трудовой стаж, пенсии
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