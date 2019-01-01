Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

К чему украинцам готовиться в январе: праздники, выходные и затмения

01.01.2019 10:37
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
К чему украинцам готовиться в январе: праздники, выходные и затмения

Январь - один из немногих периодов в году, когда украинцы могут себе позволить длительный отдых, пишет from-ua.
Дело в том, что на этот месяц выпадает не только новогодний праздник, который в стране считается государственным, а, соответственно, выходным, но и один из великих церковных праздников – Рождество Христово, в день которого государство также дарует дополнительный выходной.
Это значит, что большинство граждан в январе будет иметь по меньшей мере два затяжных уикенда: из первого они выйдут на работу посреди трудовой недели 2 января, а второй начнется с 5 января и продлится до 7-го включительно.
Общее количество дней в месяце – 31, из них 21 день – рабочий и 10 выходных.
При этом стоит отметить, что предпраздничных (укороченных на 1 час) дней в январе не предвидится.



Теги: Украина, Донбасс, праздники, Затмение, январь, выходные
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх