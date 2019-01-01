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К чему украинцам готовиться в январе: праздники, выходные и затмения
Январь - один из немногих периодов в году, когда украинцы могут себе позволить длительный отдых, пишет from-ua.
Дело в том, что на этот месяц выпадает не только новогодний праздник, который в стране считается государственным, а, соответственно, выходным, но и один из великих церковных праздников – Рождество Христово, в день которого государство также дарует дополнительный выходной.
Это значит, что большинство граждан в январе будет иметь по меньшей мере два затяжных уикенда: из первого они выйдут на работу посреди трудовой недели 2 января, а второй начнется с 5 января и продлится до 7-го включительно.
Общее количество дней в месяце – 31, из них 21 день – рабочий и 10 выходных.
При этом стоит отметить, что предпраздничных (укороченных на 1 час) дней в январе не предвидится.
Теги: Украина, Донбасс, праздники, Затмение, январь, выходные
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